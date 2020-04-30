В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО
В Харькове задержали г*лую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО
В четверг, 30 апреля, полиция Харькова задержала голую женщину с отрезанной головой ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Что-либо объяснять полиции женщина отказалась.
Для выяснения обстоятельств ее доставили в Холодногорского отдела полиции.
Позже правоохранители получили сообщение 40-летнего жителя села Подворки о страшной находке: в соседней комнате своего дома он обнаружил обезглавленное тело 13-летней племянницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. Ведется следствие.
Напомним, историк-расчленитель Соколов cвязан с оккупантами Крыма.
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