В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО

В Харькове задержали г*лую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО

В четверг, 30 апреля, полиция Харькова задержала голую женщину с отрезанной головой ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Что-либо объяснять полиции женщина отказалась.

Для выяснения обстоятельств ее доставили в Холодногорского отдела полиции.

Позже правоохранители получили сообщение 40-летнего жителя села Подворки о страшной находке: в соседней комнате своего дома он обнаружил обезглавленное тело 13-летней племянницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. Ведется следствие.

Напомним, историк-расчленитель Соколов cвязан с оккупантами Крыма.