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В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО

15:40
В Харькове задержали г*лую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО - фото 1
В Харькове задержали г*лую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО

В четверг, 30 апреля, полиция Харькова задержала голую женщину с отрезанной головой ребенка.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО - фото 199413

Что-либо объяснять полиции женщина отказалась.

В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО - фото 199414

Для выяснения обстоятельств ее доставили в Холодногорского отдела полиции.

В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой ребенка – ФОТО - фото 199415

Позже правоохранители получили сообщение 40-летнего жителя села Подворки о страшной находке: в соседней комнате своего дома он обнаружил обезглавленное тело 13-летней племянницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. Ведется следствие.

Напомним, историк-расчленитель Соколов cвязан с оккупантами Крыма.

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