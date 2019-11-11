Историк-расчленитель Соколов cвязан с оккупантами Крыма – СМИ

Историк-расчленитель Соколов cвязан с оккупантами Крыма – СМИ

Намедни на всю Россию прогремела резонансная новость: известный историк Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку. Однако на этом его прегрешения не заканчиваются.

Об этом написал блогер Рустем Адагамов в Facebook.

"Соколов как приглашенный профессор Сорбонны, член научного совета французского Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) и кавалер французского ордена Почетного Легиона имел высокие и неформальные связи во Франции. Именно Соколов в паре с его давним партнером по французскому направлению – председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким – реализовывали проекты по организации визитов французских политиков в Крым", - отметил блогер и сделал соответствующий вывод.

"На фоне прежних дипломатических заслуг Соколова скандал с его реинкарнацией в кровавого маньяка приобретает политическую окраску. Получается, что ехать в Крым французских политиков вербовал либо психически нездоровый человек, либо отпетый головорез, рядившийся в ученого".

Леонид Слуцкий

Отметим, что Олег Соколов является одним из самых известных наполеонистов (исследователей Франции эпохи Наполеона – прим. ред.). На днях ученого поймали при попытке выбросить части тела убитой им аспирантки.

Убитая аспирантка Анастасия Ещенко

После раскрытия деталей, большинство организаций связанных с Соколовым, расторгли с ним сотрудничество. По русской традиции, задним числом.

Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.