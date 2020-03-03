В ОПУ раздали методички "Слугам народа" для критики Кабмина, ОГП и НАБУ

У Зеленского готовят нардепов к заседанию ВР

Судя по всему, у Зеленского хотят или подвинуть руководство правительства, Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро, или всерьез прижать Гончарука с министрами, Рябошапку и Сытника.

Это следует из методички, которую раздали народным депутатам от фракции "Слуга народа" из Офиса президента.

В документе содержатся подсказки о том, как нужно критиковать рукоовдителей вышеупомянутых ведомств во время внеочередного заседания Верховной Рады.

В темнике сказано, что Кабмину нужна серьезная "тройная перезагрузка": структурная, политическая и кадровая".

"Мы признаем достижения правительства — снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина — провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений", - отметили в указке в Офисе президента.

Кроме того, в методичке отмечено отсутствие у правительства плана остановки падения промышленности и провал разработки механизмов поддержки инвесторов:

"Целые отрасли остались или без присмотра государства вообще — потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства".

Также нардепам предлагают разваливать Кабмин из-за "отстутствия коммуникаций с парламентом и пропрезидентской фракцией, а также некоторых министров за то, что они не справились своими обязанностями".

Что же касается силовиков, на ОГП и НАБУ хотят возложить ответственность за отсутствие посадок.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении. При этом СМИ уже вторую неделю обсуждают возможных сменщиков Гончарука - это бывший "рыг" Серегй Тигипко и бывший сотрудник Ахметова Денис Шмыгаль.