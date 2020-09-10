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В ОПУ назвали причину отказа боевикам в "инспекции" позиций ВСУ

14:53
В ОПУ назвали причину отказа боевикам в инспекции позиций ВСУ - фото 1
В ОПУ назвали причину отказа боевикам в инспекции позиций ВСУ

Офис президента Украины назвал причину отказа российским боевикам в т.н. "инспекции" позиций ВСУ.

Кравчук договорился пустить боевиков на позиции ВСУ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них (боевиков - прим. ред.) ряд требований, противоречащих друг другу, искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижающих ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщает пресс-служба ОПУ.

Как уточняет источник, по факту это означает отмену инспекции в районе поселка Шумы Донецкой области.

"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумы Донецкой области пока не может быть проведена", - подытожил Офис президента Украины.

Что было ранее?

9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом.

10 сентября Офис президента Украины переменил свое решение и временно отказался от идеи инспекции позиций ВСУ русскими боевиками.

 

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Офис Президента ДНР ВСУ Новости Украина
Без табу
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