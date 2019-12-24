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В ООН мягко пожурили русских из-за открытия жд-сообщения между РФ и Крымом

09:20
Из-за поезда из РФ в Крым санкций не будет - фото 1
Из-за поезда из РФ в Крым санкций не будет

Дипломаты из Организации Объединённых Наций не на шутку обеспокоены очередным проявлением российской агрессии, которая заключается в усилении связей между захваченным полуостровом и материковой частью страны-оккупанта.

При этом дополнительных наказаний для русских за очередное преступление не предусмотрено. Они якобы уже были введены в рамках принятых в ООН резолюций.

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Об этом заявил спикер Генсека ООН Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик:

- Организация руководствуется резолюциями Генеральной Ассамблеи о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Как известно, на днях русские пафосно объяили о первом с момента оккупации прибытии поезда. С материка на полуостров для придания запуску состава "Санкт-Петербург - Севастополь" прокатился даже главарь боевиков Владимир Путин.

Из-за этого в прокуратуре АР Крым даже открыли уголовные дела, а в МИД Украины выступили с нотой решительного протеста:

- Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах.

К возмущению украинских дипломатов присоединились представители других цивилизованных стран. Впрочем, все возмущения мира на ситуацию в оккупированном Крыму совсем не повлияют.

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