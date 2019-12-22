Надежное путешествие: глава МИД пробил дно и рассказал, как лучше ездить в Россию

Пристайко порадовал катающихся в РФ украинцев повышением комфорта

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, перед которым стоит задача свести покатушки ватоголовых украинцев к террористам к минимуму из-за небезопасности таких поездок, едва ли не наоборот выступил за путешествия в страну, где кого угодно могут посадить просто так.

На своей странице в Twitter один из лидеров Зе команды сообщил, что с 1 марта следующего года поездки в Россию станут более комфортабельными и надежными.

- После того, как порядок выезда в РФ будет усовершенствован, а пересечение границы по загранпаспортам станет обязательным, очереди на КПВВ станут меньше. Контроль - быстрее. Путешествие будет более надежным, - заявил министр, который, судя по всему, вообще не понимает своих обязанностей.

Как утверждает Пристайко, в пересечении границы по заграничному документу "нет ничего необычного". А надежности поездке в РФ по загранке добавит не то, что русские перестанут обвинять украинцев в вымышленных преступлениях и удерживать в качестве заложников - в случае утери паспорта в России, наши сограждане смогут вернуться в страну даже без оного.

Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня - менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Как известно, даже после большого обмена террористов на заложников Кремля в застенках у Москвы в РФ, на Донбассе и в Крыму находятся как минимум 227 человек-граждан Украины. Всех их похитили, обвинили в "работе на СБУ" или других несуществующих преступлениях, и приговорили к длительным срокам в тюрьме.

Тем не менее, не думающие о последствиях украинцы продолжают гонять в Россию к родственникам или на заработки, думая, что "братский народ" их не обидит. Аналогично мыслит, судя по всему, и Пристайко.