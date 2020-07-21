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В ОГУ назначили нового главследователя по Майдану: Кто он?

Вчера, 19:23
В ОГУ назначили нового главследователя по Майдану: Кто он? - фото 1
В ОГУ назначили нового главследователя по Майдану: Кто он?

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила нового главу Департамента по делам Майдана. Им стал Алексей Донской.

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Об этом сообщает "Громадське".

Алексей Донской 6 лет вел следствие по делу расстрела Майдана. В конце 2019 г. глава ОГУ Руслан Рябошапка с целью обмена пяти экс-беркутовцев вывел прокурора из следствия.

В ОГУ назначили нового главследователя по Майдану: Кто он? - фото 203029

Алексей Донской

В январе 2020 г. Донской прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Напомним, что…

29 декабря 2019 г. глава ГПУ произвел замену прокуроров по делу Майдана, поспособствовав таким образом освобождению экс-беркутовцев и их последующему обмену на украинских пленных.

Действия прокуратуры были раскритикованы представителями семей Небесной Сотни. 31 декабря 2019 г. Общественная Организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссии по утверждению на админдолжности с требованием вернуть старый состав следователей.

В январе 2020 г. руководство ГПУ выполнило требование активистов

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Майдан Офис генерального прокурора Новости Украина
Громадське
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