Дело Майдана: ОГУ вернул старых прокуроров

Дело Майдана: ОГУ вернул старых прокуроров

Офис генерального прокурора вернул предыдущий состав прокуроров, расследовавших преступления против участников Майдана.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Хорошие новости из Офиса Генерального Прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г.. После удовлетворения отвода фейковых прокуроров 14.01.2020 Святошинским районным судом, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2019 г. глава ГПУ произвел замену прокуроров по делу Майдана, поспособствовав таким образом освобождению экс-беркутовцев и их последующему обмену на украинских пленных.

Действия прокуратуры были раскритикованы представителями семей Небесной Сотни. 31 декабря 2019 г. Общественная Организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссии по утверждению на админдолжности с требованием вернуть старый состав следователей. Подробности читайте по ссылке.