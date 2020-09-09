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Украина "арестовала" 65 самолетов из-за полетов в Крым

20:20
Украина арестовала 65 самолетов, которые летают в Крым - фото 1
Украина арестовала 65 самолетов, которые летают в Крым

Вечером в среду, 9 сентября, в офисе генерального прокурора объявили о наложении арестов на 65 лайнеров-нарушителей, которые, пренебрегая законами Украины, гоняли в Крым.

Судя по официальным данным, все аресты существуют лишь на бумаге, а воздушные судна, де-факто, свободно курсируют из России на захваченный полуостров.

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Тем не менее, в Главном управлении СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Крыма добились принятия чрезвычайно важного решения для усложнения жизни оккупантам, ведь такие самолеты теперь не смогут вылетать в цивилизованные страны.

- В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее арестованы 65 воздушных судов, принадлежащих 40 российским авиакомпаниям, осуществляющим регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, - заявили в ОГП.

В прокуратуре напомнили террористам, что с марта 2014-го официальный Киев закрыл воздушное пространство над оккупированным полуостровом из-за невозможности физически контролировать безопасность полетов.

При этом российские террористы курсирование судов на захваченной ими территории наладили. За что когда-нибудь обязательно поплатятся.

В то же время, опасаясь санкций со стороны Евросоюза, США и других демократических государств, Кремль побоялся организовывать авиаперелеты с помощью крупных авиакомпаний типа "Аэрофлота". Поэтому и летают на оккупированный полуостров убитые лайнеры местечковых компаний-ноунеймов.

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