В Офисе президента сделали громкое заявление о боевиках "Вагнера" в Беларуси

У Зеленского хотят экстрадировать "вагнеровцев"

Вечером в четверг, 30 июля, на Банковой отреагировали на задержание террористов из ЧВК "Вагнера" в Минске, а также объявили о намерениях требовать экстрадиции некоторых из них.

Согласно опубликованному на сайте ОПУ заявлению, официальный Киев будет обращаться к властям Беларуси с требованием выдачи наемников, которые принимали участие в войне на Донбассе.

- Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств, - сказано в сообщении. - Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.