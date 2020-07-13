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МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине

11:30
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине - фото 1
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине

В понедельник, 13 июля, отечественные Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"13 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине - фото 202661

Где ситуация хуже всего?

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Львовской (104), Ровенской (99) и Закарпатской (79) областях. Также в некоторых городах наблюдаются локальные вспышки COVID-19, в частности Одессе.

По данным МОЗУ, в "южной Пальмире" пришвартовалось судно Либерии с экипажем, заразившимся коронавирусом. На данный момент все моряки помещены на карантин.

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Без табу
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