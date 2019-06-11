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В Одесской психбольнице заживо сгорели пациенты (ФОТО+ВИДЕО)

08:40
В пожаре в одесской психбольнице погибли шесть человек - фото 1
В пожаре в одесской психбольнице погибли шесть человек

Вечером в понедельник, 10 июня, в одном из корпусов областной клинической психиатрической больницы №1 начался масштабный пожар, в результате которого погибли как минимум пятеро больных и медсестра.

Пожар в седьмом корпусе областной клинической психиатрической больницы №1 стал уже вторым подобным ЧП за несколько месяцев - в апреле также горело это помещение, но масштабы возгорания были куда меньшими.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт ГСЧС вчера около 22:00. На место ЧП почти сразу же прибыли спасатели, но эвакуировать всех находившихся внутри здания людей не успели.

В Одесской психбольнице заживо сгорели пациенты (ФОТО+ВИДЕО) - фото 182478

Сам же корпус представлял собой одноэтажное помещение с деревянной крышей и использовался в качестве дневного стационара.

В Одесской психбольнице заживо сгорели пациенты (ФОТО+ВИДЕО) - фото 182480

Изначально спасатели говорили о четырех погибших, но президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter написал о шести "двухсотых":

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших".

Всего же площадь пожара достигала 500 квадратных метров. Спустя почти полтора часа после возгорания огонь локализовали.

Помимо погибших были и пострадавшие. Троих пациентов больницы госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом.

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Одесса пожар погибшие ГСЧС Новости Украина
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