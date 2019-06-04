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Дым виден из Киева: в Василькове масштабно горит птицефабрика (ФОТО+ВИДЕО)

15:40
На птицефабрике "Ясенсвит" случился масштабнейший пожар - фото 1
На птицефабрике "Ясенсвит" случился масштабнейший пожар

Утром во вторник, 4 июня, произошел пожар на территории одной из крупнейших птицефабрик "Ясенсвіт", что в 30 километрах от Киева. Огонь был настолько мощным, что клубы дыма видели даже на окраине столицы.

Сообщение о пожаре, который охватил территорию в 15 тысяч "квадратов", поступило на пульт ГСЧС в 11:37.

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На место ЧП сразу же отправили отряды огнеборцев из Фастова, Боярки, Вишневого, Глевахи, Обухова, самой Васильковки и близлежащих сел. А поскольку справиться с возгоранием быстро было просто невозможно, на подмогу спасателям выехали еще и бойцы из Киева.

Дым виден из Киева: в Василькове масштабно горит птицефабрика (ФОТО+ВИДЕО) - фото 182132

В данный момент очаг возгорания локализован, но огонь в некоторых местах цеха бушует до сих пор. Причины ЧП пока неизвестны, но в ГСЧС утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал.

Впрочем, для уверенности в безопасности людей работники мобильной лаборатории коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" решили замерить воздух на Окружной дороге столицы на наличие продуктов горения в воздухе.

 

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