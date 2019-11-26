Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

В Одессе на служебной стоянке сожгли машину и.о. главы таможни области (ФОТО)

12:00
Octavia главы Одесской таможни сгорела дотла - фото 1
Octavia главы Одесской таможни сгорела дотла

В ночь на вторник, 26 ноября, на принадлежащей ГФС закрытой стоянке неизвестные подожгли авто Игоря Резника, исполняющего обязанности главы таможенной службы Одесского региона. Машина в итоге сгорела дотла.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал глава таможенной службы Украины Макс Нефедов.

Под Львовом в воинской части сгорел офицер. Что произошло?

По его словам, записи с камер наблюдения запечатлели, как неизвестный перебрался через забор закрытой стоянки, бросил в "Шкоду Октавию" Резника бутылку с зажигательной смесью, и сбежал.

Чиновник связывает нападение с профессиональной деятельностью пострадавшего.

В Одессе на служебной стоянке сожгли машину и.о. главы таможни области (ФОТО) - фото 191847

"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тысяч долларов. И составили протоколы на 5.7 миллиона гривен по четырем новым авто BMW", - отметил Нефедов.

Недавно ставший главой таможни реформатор также обратился к МВД, СБУ и национальной полиции с просьбой обеспечить быстрое и прозрачное расследование преступления:

"Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить!".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
авто пожар Одесская область таможня ГФС Макс Нефедов Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевик Александр Безуглый обзавелся собственным уголком в Харькове - фото 1
Очередной главарь "ДНР" хочет сбежать в Москву, но купил квартиру в Харькове
14:00
Под Уманью развалились 10 машин и автобус - фото 1
Под Уманью в аварию попали пять легковушек, пять фур и автобус с пассажирами (ФОТО)
11:20
Лукашенко пытается усидеть на двух стульях - фото 1
Лукашенко посягнул на Калининград, признав Крым "российским"
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
24 ноября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22 ноября, 09:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...