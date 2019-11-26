В Одессе на служебной стоянке сожгли машину и.о. главы таможни области (ФОТО)

Octavia главы Одесской таможни сгорела дотла

В ночь на вторник, 26 ноября, на принадлежащей ГФС закрытой стоянке неизвестные подожгли авто Игоря Резника, исполняющего обязанности главы таможенной службы Одесского региона. Машина в итоге сгорела дотла.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал глава таможенной службы Украины Макс Нефедов.

По его словам, записи с камер наблюдения запечатлели, как неизвестный перебрался через забор закрытой стоянки, бросил в "Шкоду Октавию" Резника бутылку с зажигательной смесью, и сбежал.

Чиновник связывает нападение с профессиональной деятельностью пострадавшего.

"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тысяч долларов. И составили протоколы на 5.7 миллиона гривен по четырем новым авто BMW", - отметил Нефедов.

Недавно ставший главой таможни реформатор также обратился к МВД, СБУ и национальной полиции с просьбой обеспечить быстрое и прозрачное расследование преступления:

"Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить!".