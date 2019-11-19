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Под Львовом в воинской части сгорел офицер. Что произошло?

09:48
Под Львовом в воинской части сгорел офицер. Что произошло? - фото 1
Под Львовом в воинской части сгорел офицер. Что произошло?

Во вторник, 19 ноября, в воинской части в поселке Старичи Львовской области произошел пожар. Один человек погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5.00 утра в одной из воинских частей, которая дислоцируется в поселке Старычи, Яворовского района Львовской области, произошел пожар. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск", - говорится в сообщении.

Под Львовом в воинской части сгорел офицер. Что произошло? - фото 191480

Со временем пожар удалось локализировать. Причины и обстоятельства ЧП выясняют службы полиции и ВСУ.

Напомним. в Винницкой области сгорел склад 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. По предварительным подсчетам, из-за стихии нанесен ущерб в 10, 5 млн. грн. К счастью, погибших и пострадавших нет. Больше об этом читайте здесь.

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пожар ВСУ Национальная полиция Львовская область Новости Украина
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