В Одессе 11-летние хоккеисты и тренер устроили массовый махач после матча (ВИДЕО)

Активное участие в драке принял тренер команды из Кривого Рога

На днях в Одессе совсем юные спортсмены устроили отнюдь не детское побоище прямо на льду в местном дворце спорта. Причем завершился инцидент тем, что несколько спортсменов оказались в больнице.

Массовая драка возникла сразу же после свистка судьи об окончании матча между командами "Морские волки" и "Кривбасс", который завершился со счетом 5:10.

Казалось бы, замесом на льду мало кого удивишь, даже если дерутся 11-летние дети. Хоккей все же, спорт к боям располагающий.

Но у этого инцидента, который имел место быть, есть один вопиющий нюанс: некоторые из присутствующих взрослых отреагировал на детскую драку совсем не так, как положено. Вместо того, чтобы разнимать малышню, тренер команды из Кривого Рога Сергей Брага решил сам ворваться в замес и начал жестко разбрасывать детей.

Судя по видео, которое сняли одни из свидетелей случившегося, взрослый спортсмен схватил одного из одесситов и швырнул его на лед. Мальчик получил весьма серьезную травму - повреждение мягких тканей головного мозга и сотрясение.

Одесский хоккейный клуб в итоге написал жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу и заявление в полицию. Реакции от криворожской команды пока не последовало.

Смотрите видео драки между детьми с участием тренера в Одессе онлайн: