Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

В Одессе 11-летние хоккеисты и тренер устроили массовый махач после матча (ВИДЕО)

16:00
Активное участие в драке принял тренер команды из Кривого Рога - фото 1
Активное участие в драке принял тренер команды из Кривого Рога

На днях в Одессе совсем юные спортсмены устроили отнюдь не детское побоище прямо на льду в местном дворце спорта. Причем завершился инцидент тем, что несколько спортсменов оказались в больнице.

Массовая драка возникла сразу же после свистка судьи об окончании матча между командами "Морские волки" и "Кривбасс", который завершился со счетом 5:10.

У избитого "слуги народа" нашли сотрясение мозга. Что известно?

Казалось бы, замесом на льду мало кого удивишь, даже если дерутся 11-летние дети. Хоккей все же, спорт к боям располагающий.

Но у этого инцидента, который имел место быть, есть один вопиющий нюанс: некоторые из присутствующих взрослых отреагировал на детскую драку совсем не так, как положено. Вместо того, чтобы разнимать малышню, тренер команды из Кривого Рога Сергей Брага решил сам ворваться в замес и начал жестко разбрасывать детей.

Судя по видео, которое сняли одни из свидетелей случившегося, взрослый спортсмен схватил одного из одесситов и швырнул его на лед. Мальчик получил весьма серьезную травму - повреждение мягких тканей головного мозга и сотрясение.

Одесский хоккейный клуб в итоге написал жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу и заявление в полицию. Реакции от криворожской команды пока не последовало.

Смотрите видео драки между детьми с участием тренера в Одессе онлайн:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Одесса драка дети Хоккей Спорт Новости Украина
Думская
powered by lun.ua
Другое на тему
Условия будущего контракта на транзит газа пока неизвестны - фото 1
Украина и Россия пришли к предварительным договоренностям по газовому контракту
15:00
Прокуроры боятся приходить на заседания по делу Шеремета - фото 1
Прокуроры сорвали суд по делу Шеремета, Рябошапка "морозится"
13:00
Геращенко фактически признался, что дело Шеремета трещит по швам - фото 1
Геращенко признался, что дело Шеремета слепили из того, что было
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:53
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Загрузка...