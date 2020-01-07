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В общежитии Одессы мужчина подорвал соседей гранатой (ФОТО)

13:00
В общежитии Одессы мужчина подорвал соседей гранатой (ФОТО) - фото 1

Вечером в понедельник, 6 января, в одном из общежитий в Малиновском районе Одессы прогремел взрыв, из-за которого в больницу с тяжелыми ранениями попали три человека.

В пресс-службе полиции города рассказали подробности произошедшего, отметив, что причиной взрыва стало использование одним из жителей общаги боевой гранаты.

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Как выяснили работавшие на месте ЧП следователи, в Святвечер трое приятелей распивали водку на общей кухни общежития, когда к ним присоединился еще один сосед. С последним у собутыльников часто возникали конфликты, так что в конце концов ситуация снова начала накаляться.

В общежитии Одессы мужчина подорвал соседей гранатой (ФОТО) - фото 193935

После скандала сварливого мужчину изгнали из компании, но спустя несколько минут он вернулся с гранатой. Боеприпас без чеки злоумышленник бросил на кухню и закрыл за собой дверь.

В общежитии Одессы мужчина подорвал соседей гранатой (ФОТО) - фото 193936

Троих пострадавших срочно госпитализировали медики "скорой" со множественными осколочными ранениями. По факту ЧП открыто уголовное дело, а стражи порядка выясняют, как к мужчине попала граната.

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Одесса полиция взрыв уголовное дело пострадавший Новости Украина
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