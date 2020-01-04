Под Тернополем взорвался клуб, пострадали дети - ФОТО

Под Тернополем взорвался клуб, пострадали дети - ФОТО

В пятницу, 3 января, в с. Угринив Тернопольской области в местном клубе произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

На место инцидента оперативно выехали сотрудники полиции, ГСЧС и скорой. По информации источника, в результате ЧП пострадали 8 детей от 12 до 17 лет. Всех пострадавших госпитализировали с ожогами 1-2 степени.

На данный момент правоохранители продолжают устанавливать причину взрыва. Предположительно, инцидент может быть связан с работой газовщиков, проводивших газ в местный сельсовет.

"По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - говорится в сообщении полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство (ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью").

Напомним, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".