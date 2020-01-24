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В ОБСЕ раскритиковали закон Зе команды о притеснении СМИ

09:00
Международным организациям не нравится идея Зе команды - фото 1
Международным организациям не нравится идея Зе команды

Вечером в четверг, 23 января, представитель Организации по безопасности сотрудничества в Европе Харлем Дезир выступил резко против скандального законопроекта, который хотят принять "слуги народа".

По его словам, многие пункты документа о противодействии дезинформации на самом деле направлены на взятие под контроль средств массовой информации.

У Зеленского хотят приструнить и журналистов, и блогеров

- Я понимаю суть закона в контексте борьбы с российской пропагандой, но при этом не должно быть вмешательства в работу СМИ, подчеркнул Дезир. - Я готов принять участие в обговорении с властями Украины и проведении юридической экспертизы законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет на свободу слова.

Напомним, 17 января глава минкульта Владимир Бородинский презентовал закон авторства пропрезидентской партии. В нем указаны пункты об уголовной ответственности за дезинформацию, а обвинить журналистов в нарушении закона в случае его вступления в силу можно будет даже в случае публикации неугодной властям информации.

Кроме того, документ предусматривает еще и ответственность за публикации постов для блогеров, что даст возможность сажать, к примеру, за пост ненависти к российским террористам.

Впрочем, аргументы соратники действующего президента приводят совсем другие - в Зе команде пеняют на "некие силы", которые намеренно искажают информацию. И эти неизвестные "не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство".Тем не менее, звучат инициативы "слуг народа" и членов Кабмина Гончарука весьма неадекватно. Поскольку введение уголовной ответственности для журналистов и блогеров - прямое уничтожение свободы слова.

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