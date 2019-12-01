У Зеленского хотят приструнить и журналистов, и блогеров

Бородянский объявил о желании ввести ответственность для блогеров

Помимо введения уголовной ответственности за фейки в СМИ, в команде Зе намереваются вплотную заняться еще и блогерами. Чтобы контролировать информацию, которые они распространяют.

С таким заявлением выступил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".

По словам чиновника, "блогеры должны нести ответственность за свой контент".

Желание приручить людей с большим количеством подписчиков у Зеленского пояснили тем, что информацию от них потребляет большое количество украинцев.

- Если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-либо контента, например, призывает к вражде, то и понесет за это ответственность, - подчеркнул Бородянский. - Власть регулирует не блогосферу, а контент. Блогеры и раньше несли ответственность за написанное в соответствии с действующим законодательством. Но сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально.

Фактически же, если в законопроект о медиа впишут ответственность для блогеров, в Украине можно будет присесть за пост ненависти к российским террористам.

Впрочем, аргументы соратники действующего президента приводят совсем другие - в Зе команде пеняют на "некие силы", которые намеренно искажают информацию. И эти неизвестные "не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство".Тем не менее, звучат инициативы "слуг народа" и членов Кабмина Гончарука весьма неадекватно. Поскольку введение уголовной ответственности для журналистов и блогеров - прямое уничтожение свободы слова.