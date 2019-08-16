В облсовете Одессы депутаты устроили масштабную драку (ВИДЕО)

Депутаты облсовета Одессы устроили драку

Утро пятницы, 16 августа, началось в зале заседаний Одесского областного совета не с кофе, а с массовых замесов и скандалов. Драка началась после внутренних конфликтов между депутатами от переименованной в "Европейскую солидарность" БПП.

На сегодняшнем внеочередном заседании депутаты облсовета должны избрать нового председателя, поскольку действующий Анатолий Урбанский отправляется на работу в ВР в качестве нардепа.

Разумеется, за хлебное место главы облсовета обещает развернуться бойня. Сегодня утром депутаты должны были начать работу с голосования о повестке дня и рассмотрении кандидатур на пост. Но только лишь во время обсуждений замглавы ОГА Виталий Свичинский из "Европейской солидарности" обвинил своих коллег по фракции и рыгов из "Оппоблока" в сговоре, а также призвал блокировать трибуну.

И начался замес: представители "Батькивщины", "Нашего края" и часть БПП начали срывать заседание облсовета. Их оппоненты пошли в наступление и начали отбивать доступ к трибуне.

В ходе потасовки депутаты сломали микрофон действующего главы ОГА и отобрали у него карточку для голосований.

Когда же драки поутихли, депутаты все же проголосовали за повестку дня, после чего главы фракций, Урбанский и его замы ушли в кабинет для проведения консультаций. А в зале остались депутаты, полицейские и неизвестно за кого топящие титушки.

Смотрите видео драки в Одесском облсовете онлайн: