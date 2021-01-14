В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech погибли 23 человека

Все случаи будут расследованы

В Норвегии после получения прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech умерли 23 человека.

Как сообщает Eur News, все умершие были пожилого возраста с ослабленным иммунитетом, однако все равно эта новость несколько напрягает.

Специалисты расследуют причины смерти пациентов. Уже рассмотрено 13 дел. Отмечается, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся заболеваний у пожилых людей".

Вакцинация против коронавируса вакциной Pfizer началась в Норвегии 27 декабря 2020 года.

Жители домов для пожилых людей в Осло были привиты первыми. Еще ряд стран уже начали вакцинацию медицинским средством от Pfizer.

В ЕС сертифицированы две вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech и Moderna. Также регулятор ЕС - Европейское агентство лекарственных средств - получил на рассмотрение для авторизации вакцину AstraZeneca.

Сейчас так называемое портфолио Еврокомиссии включает восемь вакцин, которые рассмотрены в ЕС для закупки: