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В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech погибли 23 человека

21:33
Все случаи будут расследованы - фото 1
Все случаи будут расследованы

В Норвегии после получения прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech умерли 23 человека.

Как сообщает Eur News, все умершие были пожилого возраста с ослабленным иммунитетом, однако все равно эта новость несколько напрягает.

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Специалисты расследуют причины смерти пациентов. Уже рассмотрено 13 дел. Отмечается, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся заболеваний у пожилых людей".

Вакцинация против коронавируса вакциной Pfizer началась в Норвегии 27 декабря 2020 года.

Жители домов для пожилых людей в Осло были привиты первыми. Еще ряд стран уже начали вакцинацию медицинским средством от Pfizer.

В ЕС сертифицированы две вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech и Moderna. Также регулятор ЕС - Европейское агентство лекарственных средств - получил на рассмотрение для авторизации вакцину AstraZeneca.

Сейчас так называемое портфолио Еврокомиссии включает восемь вакцин, которые рассмотрены в ЕС для закупки:

  • Pfizer/BioNTech (США-Германия)
    Moderna (США)
    AstraZeneca (Великобритания-Швейцария)
    Sanofi-GSK (Франция)
    Janssen Pharmaceutica NV (Бельгия)
    CureVac (Германия)
    Valneva (штаб-квартира во Франции)
    Novavax (США).




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