Украине выделят в два раза больше вакцин от COVID-19, чем обещали

В Украину прибудет 6 млн доз вакцины от коронавируса / Флэшпик

По программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX) Украина получит 16 млн доз вакцины, а не 8 млн, как сообщалось ранее.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Дом».

«Уже не 8, а 16 млн доз вакцины [...] 8 млн — это количество доз, которое необходимо два раза колоть 4 млн граждан. 16 млн — это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит», - сказал Немчинов.

Вакцина будет, много:

По его словам, Украина будет планово закупать сертифицированную вакцину от разных производителей.

Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса

Ожидается, что в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 млн граждан. Для этого необходимо 15,1 млрд грн, но в бюджете 2021 года заложено лишь 2,6 млрд грн. Также в план вакцинации включили жителей оккупированного Донбасса.

Скорее всего, получит вакцину от компании AstraZeneca.