В Николаеве водила "скорой" снес ребенка на переходе и уехал
Когда некоторые циники шутят о том, что если и попадать под машину, то лучше бы это была "скорая", мол, врачи спасут, речь явно не идет о медиках из Николаева. Потому что там, как оказалось, возможна полнейшая дичь.
Вопиющий и очень показательный инцидент произошел вечером во вторник, 18 июня, на одном из пешеходных переходов в центре города.
В тот момент, когда женщина с двумя детьми переходила через оживленную трассу, водитель "скорой помощи" решил не тормозить прямо перед шестилетней девочкой и сбил ее.
Вместо того, чтобы остановиться и оказать первую помощь пострадавшей, водитель просто надавил на педаль газа и быстро скрылся из виду, оставив и ребенка, и перепуганную мать, наедине со своими проблемами.
Судя по всему, никак не отреагировали на ЧП и врачи кареты "скорой", поскольку нарушитель на место происшествия добровольно так и не вернулся.
Повезло, что в момент ДТП мимо ехали патрульные, один из которых остался оказывать домедицинскую помощь сбитой, а другой - догнал утырка-шофера.
Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где врачи не обнаружили у нее серьезных травм. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, а водителя "скорой", который обязан был остаться на месте аварии, накажут по всей сторогости закона. По крайней мере, так обещают стражи порядка.