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В Николаеве водила "скорой" снес ребенка на переходе и уехал

Вчера, 21:40
В Николаеве "скорая" уехала после ДТП с пострадавшими - фото 1
В Николаеве "скорая" уехала после ДТП с пострадавшими

Когда некоторые циники шутят о том, что если и попадать под машину, то лучше бы это была "скорая", мол, врачи спасут, речь явно не идет о медиках из Николаева. Потому что там, как оказалось, возможна полнейшая дичь.

Вопиющий и очень показательный инцидент произошел вечером во вторник, 18 июня, на одном из пешеходных переходов в центре города.

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В тот момент, когда женщина с двумя детьми переходила через оживленную трассу, водитель "скорой помощи" решил не тормозить прямо перед шестилетней девочкой и сбил ее.

Вместо того, чтобы остановиться и оказать первую помощь пострадавшей, водитель просто надавил на педаль газа и быстро скрылся из виду, оставив и ребенка, и перепуганную мать, наедине со своими проблемами.

Судя по всему, никак не отреагировали на ЧП и врачи кареты "скорой", поскольку нарушитель на место происшествия добровольно так и не вернулся.

Повезло, что в момент ДТП мимо ехали патрульные, один из которых остался оказывать домедицинскую помощь сбитой, а другой - догнал утырка-шофера.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где врачи не обнаружили у нее серьезных травм. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, а водителя "скорой", который обязан был остаться на месте аварии, накажут по всей сторогости закона. По крайней мере, так обещают стражи порядка.

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Николаев полиция скорая помощь дети пострадавший Новости Украина
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