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Аниматоры развлеклись: в Николаеве 5-летнему мальчику вылили на руки жидкий азот (ФОТО)

15:00
Горе-аниматоры отправили мальчика в больницу с химическим ожогом - фото 1
Горе-аниматоры отправили мальчика в больницу с химическим ожогом

Лютейший трэш призошел на днях в Николаве на детском дне рождения, где работали аниматоры фирмы "Розовый слон". В программе для малышей были предусмотрены "веселые опыты". Только вот ставили их на детях, а пятилетний малыш после праздника и вовсе уехал в больницу на "скорой".

Полиция Николаева нача расследование о нанесении малышу телесных повреждений средней степени тяжести после обращения к правоохранителям родных пострадавшего.

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Они утверждают, что ребенок получил тяжелые травмы из-за ошибки аниматора. Как оказалось, евент-агентство "Розовый слон" на всевозможных мероприятиях для детей проводит различные развлекательно-познавательные конкурсы и программы. А рамках одной из них были запланированы "веселые опыты".

Мальчику вылили на руки жидкий азот, который должен был "просто испариться". Только вот жидкость температурой почти минус 196 градусов не мгновенно превратилась в газ, а, судя по всему, попала на одежду малыша, из-за чего у него сразу же обожглись руки. Впрочем, вполне может быть, что горе-химики что-то перепутали, и в контейнере находился не азот.

Аниматоры развлеклись: в Николаеве 5-летнему мальчику вылили на руки жидкий азот (ФОТО) - фото 182793

Так или иначе, аниматоров теперь допросят и, возможно, накажут.

Малыш же восстановится, но выздоровление будет длиться очень долго.

А в самом агентстве поясняют, что ни в чем не виноваты. А перед началом химического шоу проводили инструктаж по технике безопасности.

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Николаев дети скорая помощь пострадавший полиция уголовное дело Новости Украина
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