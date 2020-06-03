В НАПК займутся коррупционным преступлением Баканова

В НАПК обещают проверить Баканова

В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции заявили о том, что главу СБУ будут проверять на предмет нарушений законодательства, поскольку Баканов до сих пор числится руководителем зарегистрированной в Испании фирмы.

Как заявили сегодня в "Центре противодействия коррупции", о назначенной проверке им сообщили в НАПК в ответ на соответствующее обращение.

Так, основателем для проверки стало расследование журналистов проекта "Схемы", которые выяснили, что после назначения на должность главы СБУ Баканов не перестал возглавлять испанскую Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Из-за проблем с испанскими законами фирму лишили возможности работать, но во всех документах друг Зеленского числится единоличным ее руководителем.

Основателем же Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada значится кипрская офшорка Davegra LTD, которая принадлежит актеру и сценаристу "Студии "Квартал 95" Андрею Яковлеву.

Согласно антикоррупционному законодательству, должностные лица не имеют права руководить коммерческими компаниями, поэтому в том случае, если в НАПК подтвердят совершенное Бакановым правонарушение, дело может уйти в суд. Правда, шансов на то, что чиновники на самом деле будут разбираться в ситуации и действительно попытаются спросить у "эксперта по чертям" за коррупции, нет абсолютно никаких.

"Интересно как Баканов это объяснит. В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом. То есть, нарушением является сам факт занятия должности", - заявил юрист ЦПК Андрей Савин.

Напомним, в СБУ в качестве пояснений совершенных Бакановым правонарушений пытались заявить о том, что "Новая Зеленая земля" якобы приостановила свою деятельность. Но доказательств этому, само собой, не предоставили. Но это оказалось ложью.