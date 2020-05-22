"Самый честный глава СБУ" попался на коррупционных преступлениях (ВИДЕО)

Мутно оформленная фирма Баканова работает в Испании / Радио Свобода

Друг Владимира Зеленского и Андрея Ермака Иван Баканов, которого президент сделал руководителем СБУ и человеком, подчищающим хвосты за зашкварившимися лидерами Зе команды, оказался нарушителем коррупционного законодательства.

Как выяснили журналисты "Схем", названный недавно "самым честным главой СБУ" Иван Баканов до сих пор руководит испанской фирмой Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, хотя в антикоррупционном законодательстве прямо сказано о запрете занимать посты в частных структурах для госслужащих.

Компания, название которой переводится как "Новая Зеленая земля", работает с 2015 года, а действующий глава СБУ значится в ней уполномоченным на все действия от имени фирмы. Значится это в свежайшей выписке из реестра юридических лиц Испании. Так что съехать на то, что компанию закрыли или передали в управление кому-то другому, не получится.

Основателем Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada является еще одна офшорка - кипрская Davegra LTD. Создал ее автор "Студии квартал 95" Андрей Яковлев.

Специализируется компания на возведении зданий и операциях с недвижимостью. Работает ли она, узнать из открытых источников невозможно, поскольку годовые отчеты никто не подает. Из-за этого фирму включили в список нарушителей налоговой инспекции Испании. В прошлом году у нее отозвали идентификационный налоговый номер для блокировки деятельности. Сейчас журналистам "Схем" подтвердили информацию о том, что компания является действующей и не ликвидированной. Поскольку поначалу Баканов должен подать отчеты и заплатить штраф за нарушения.

- Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли. Это запрещено. Нарушение имеет документально подтвердить Назка, составить админпротокол и направить его в суд, - заявил юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин в комментарии расследователям.

В СБУ в качестве пояснений совершенных Бакановым правонарушений постарались заявить о том, что "Новая Зеленая земля" якобы приостановила свою деятельность. Но доказательств этому, само собой, не предоставили. Правда, документы говорят об обратном.