В НАБУ возмутились рекламой от Зеленского

Зеленский "положил" прямую линию НАБУ

Утром в понедельник, 23 сентября, президент Зеленский записал свое новое видео-обращение к украинцам, в котором призвал немедленно обращаться в НАБУ, если им известны случаи коррупции.

Слова президента Зеленского были радостно подхвачены украинцами, которые активно начали дозваниваться в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы поведать о всех известных им случаях коррупции.

Что произошло далее - легко предсказать. Не приспособленная для такой нагрузки хрупкая система данной государственной организации не справилась со шквалом звоноков и рухнула.

Обращение Зеленского стало одной из главных новостей понедельника

Отойдя от шока - в НАБУ принялись "решать вопрос". Поручили это общественному совету при НАБУ, составленному из представителей фан-клуба предыдущего президента - Петра Порошенко. Членов наблюдательного совета долго просить не пришлось и они выдали н-гора пресс-релиз, в котором обвинили Зеленского в недалекости и распространении дезинформации.

"Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полиции Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если Президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - говорится в пресс-релизе общественного совета при НАБУ.

Отметим, что обращение президента пробудило этот орган из долгой спячки - последняя новость на сайте Совета общественного контроля НАБУ до этого дня вышла около месяца назад - 28 августа 2019. Таким образом, мимо общественников прошло мимо признание директора НАБУ Артема Сытника официальным коррупционером, а также все остальные громкие новости, связанные с НАБУ.

Что же касается Зеленского, то ему теперь нужно записать новое заявление, с уточнениями, однако сделает это он уже после возвращения из США, куда отправился для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также ради встречи с президентом США Дональдом Трампом.