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Неудобно получилось: антикоррупционеры тянут в совет при НАБУ зашкваренного друга Курченко

15:00
За места в наблюдательном совете при НАБУ ведется бойня - фото 1
За места в наблюдательном совете при НАБУ ведется бойня

В четверг, 30 мая, проходят очередные выборы в общественный совет при антикоррупционном бюро. И, надо сказать, бойня за места в нем в этом году ведется совсем не шуточная. Поскольку "Демократична сокира" создала несколько организаций и решили выдавить бравых антикоррупционеров-грантоедов.

Отстаивающие зашкваренных Сытников, Углав и иже с ними представители "Центра противодействия коррупции", Transparency international и других организаций тут же мобилизовали свои ресурсы дабы не потерять места в совете.

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Только вот в список кандидатов на членство в наблюдательном органе при НАБУ, который поддержали монополисты-антикоррупционеры, оказался гибридным.

Среди людей с вроде бы не очень подмоченной репутацией туда затесался, к примеру, Денис Шкаровский. Приближенный к Курченко решала, которого антикоррупционеры сами же и обличали. Дмитрий Гнап, Денис Бигус и другие прославленные расследователи указывали, что Шкаровский входил в команду Дениса Бугая и работал как на младолигарха, так и на главаря министерства сборов и доходов Александра Клименко.

Неудобно получилось: антикоррупционеры тянут в совет при НАБУ зашкваренного друга Курченко - фото 181880

Занимался он юридическими консультациями и решением всех проблем группы, включая сопровождение судебных исков против журналистов-антикоррупционеров и СМИ.

Неудобно получилось: антикоррупционеры тянут в совет при НАБУ зашкваренного друга Курченко - фото 181878
Схема, которую рисовали антикоррупционеры, когда расследовали деяние команды Курченко

Бугай же был главой наблюдательного совета Брокбизнесбанка, через который Курченко проворачивал свои масштабные махинации. А теперь один подчиненный младолигарха создал ОО "Ассоциция правныкив" и выдвинул от нее Шкаровского.

Неудобно получилось: антикоррупционеры тянут в совет при НАБУ зашкваренного друга Курченко - фото 181877
Бугай выдвинул Шкаровского
А профессиональные антикоррупционеры под этим списком с указанием фамилии злоумышленника подписались. А Мустафа Найем и вовсе рассказал, что "знает" всех кандидатов лично, а сами они очень преданы правому делу.
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НАБУ Антикоррупционное бюро Коррупция Сергей Курченко Мустафа Найем Новости Украина
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