Главу НАБУ признали коррупционером, но он откупится

Подумаешь, коррупция: Сытник не собирается увольняться / УНИАН

Украинское правосудие создало интересную коллизию, признав главу НАБУ Артема Сытника коррупционером, однако это не несет никакой угрозы для него.

Сарненский районный суд Ровенской области в пятницу, 6 сентября, вынес решение по делу главы НАБУ Артема Сытника, который за чужой счет шикарно отдыхал в охотничьем поместье, а потом еще и пытался скрыть это.

Суд признал злодеяние Сытника, уличив его в сокрытии данных фактов. За свое коррупционное деяние главы НАБУ (тут важно напомнить, что эти 4 буквы расшифровываются как Национальной антикоррупционное бюро Украины) понесет наказание в виде...

штрафа...

...в 3 400 гривен. Дополнительно на коррупционера возложена повинность в виде возмещения судебного сбора на сумму 384 грн 20 копеек.

Копия решения суда по Сытнику

При этом Артем Сытник может подать апелляцию и теоретически добиться отмены приговора.

Но и это еще не все. Данное нарушение - административное и не является основанием для увольнения Сытника (так говорится в законе о НАБУ, а именно - части 4 статьи 6). А это значит, что глава НАБУ, призванный бороться с коррупцией, но уличенный в коррупции сам, будет и далее оставаться на своем посту. Ну, или стоит признать, что существуют такие добрые дяди, которые готовы оплатить по дружбе виски Chivas Regal, Hennessy, водка Grey Goose, элитные сыры колбасы, а также два разбитых Сытником в ходе потребления деликатесов квадрацикла по 8,5 тысяч долларов каждый.

Напомним, Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Артем Сытник отдыхал с семьей в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Все это обошлось в под миллион гривен.

Сам Сытник своей вины в недекларировании этого аттракциона невиданной щедрости не признает. По его версии, он просто забыл. Все пять раз, когда красиво отдыхал.