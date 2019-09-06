Главу НАБУ признали коррупционером, но он откупится
Украинское правосудие создало интересную коллизию, признав главу НАБУ Артема Сытника коррупционером, однако это не несет никакой угрозы для него.
Сарненский районный суд Ровенской области в пятницу, 6 сентября, вынес решение по делу главы НАБУ Артема Сытника, который за чужой счет шикарно отдыхал в охотничьем поместье, а потом еще и пытался скрыть это.
Суд признал злодеяние Сытника, уличив его в сокрытии данных фактов. За свое коррупционное деяние главы НАБУ (тут важно напомнить, что эти 4 буквы расшифровываются как Национальной антикоррупционное бюро Украины) понесет наказание в виде...
штрафа...
...в 3 400 гривен. Дополнительно на коррупционера возложена повинность в виде возмещения судебного сбора на сумму 384 грн 20 копеек.
Копия решения суда по Сытнику
При этом Артем Сытник может подать апелляцию и теоретически добиться отмены приговора.
Но и это еще не все. Данное нарушение - административное и не является основанием для увольнения Сытника (так говорится в законе о НАБУ, а именно - части 4 статьи 6). А это значит, что глава НАБУ, призванный бороться с коррупцией, но уличенный в коррупции сам, будет и далее оставаться на своем посту. Ну, или стоит признать, что существуют такие добрые дяди, которые готовы оплатить по дружбе виски Chivas Regal, Hennessy, водка Grey Goose, элитные сыры колбасы, а также два разбитых Сытником в ходе потребления деликатесов квадрацикла по 8,5 тысяч долларов каждый.
Напомним, Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Артем Сытник отдыхал с семьей в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Все это обошлось в под миллион гривен.
Сам Сытник своей вины в недекларировании этого аттракциона невиданной щедрости не признает. По его версии, он просто забыл. Все пять раз, когда красиво отдыхал.