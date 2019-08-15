В НАБУ рассказали подробности дела Грымчака

Грымчаку шьют мошенничество

В четверг, 15 августа, детективы антикоррупционного бюро пояснили, что заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака вместе с его неофициально нанятым помощником задержали отнюдь не за коррупционное преступление.

Как утверждают следователи, Грымчак обещал помощь представителям частного предприятия порешать их проблемы, хотя это в силу своей должности он сделать никак не мог.

Так что квалицифируют преступление как мошенничество, а не получение взятки должностным лицом.

По данным НАБУ, заминистра распилил полученное в качестве предоплаты баблишко вместе со своим "помощником". Речь идет о 50 тысячах долларов.

Впрочем, вторая часть взятки была меньшей - 30 тысяч у.е. Эти деньги им якобы передали 4 августа. А упаковали злоумышленников во время получения без малого 450 тысяч.

"Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и управления спецрасследований ГПУ", - отметили в бюро.

Как известно, Грымчака схватили на Подоле, когда тот решил сходить в магазин за арбузом. Его помощника Игоря Овдиенко упаковали непосредственно в момент передачи денег. Вместе с последним в передаче денег участвовал еще один помощник Грымчака - нацгвардеец Алексей Гетьман. Впрочем, на него наручники никто не надевал, да и в официальных данных его имя никто не упоминает.

Доказательств непосредственной причастности заместителя министра к нарушению закона правоохранители пока не опубликовали.

В данный момент оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания.