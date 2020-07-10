В МВФ заявили, что новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия
Руководство крупнейшего кредитора Украины утверждает, что наша страна должна придерживаться той политики НБУ, которая была избрана при прошлом руководителе финансового регулятора.
С таким заявлением выступил в пятницу, 10 июля, представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Примечательно, что подобным образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны в Международном валютном фонде вполне могут, поскольку миллиардные транши Украина получала при прописанных в меморандуме нюансах о финансовой политике государства, то есть брала на себя определенные обязательства. Кредиторы же предоставляли деньги при условии гарантий реформ, которые, согласно подсчетам экономистов, должны были дать возможность расплатиться с долгами. Так что и для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна выполнять определенные условия.
- Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе, - заявил Люнгман. - Независимость центрального банка - это не просто абстрактная теоретическая концепция, которую можно согнуть и свернуть в соответствии с любой реальности. Существуют четко установленные связи между независимостью центрального банка и экономическими результатами. Фонд поддерживает Украину в разработке хорошо сбалансированной системы обеспечения независимости и подотчетности НБУ. Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины.
Напомним, "топили" уже бывшего главу НБУ подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны, а также представители Офиса президента во главе с Владимиром Зеленским. При этом "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".
Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".
Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ, а, поставив свою подпись под меморандумом, президент гарантировал отсутствие вмешательства в работу регулятора. И тут же стал лично требовать у Смолия покинуть должность. Соратник Гонтаревой же своим уходом решил громко хлопнуть дверью и нанести удар как по власти, так и по Украине вообще.
Эпичным выглядит и то, что буквально за несколько дней до объявления об отставке социологи под заказ выкатили опросы о том, что "большинство украинцев хочет отказаться от работы с МВФ".
При этом в Офисе президента заявляют, что "не нужно доверять непроверенным слухам о систематическом политическом давлении", хотя об этом сказал сам же Смолий.