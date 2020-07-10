В МВФ заявили, что новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия

В МВФ назвали условия для продолжения сотрудничества с Украиной

Руководство крупнейшего кредитора Украины утверждает, что наша страна должна придерживаться той политики НБУ, которая была избрана при прошлом руководителе финансового регулятора.

С таким заявлением выступил в пятницу, 10 июля, представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Примечательно, что подобным образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны в Международном валютном фонде вполне могут, поскольку миллиардные транши Украина получала при прописанных в меморандуме нюансах о финансовой политике государства, то есть брала на себя определенные обязательства. Кредиторы же предоставляли деньги при условии гарантий реформ, которые, согласно подсчетам экономистов, должны были дать возможность расплатиться с долгами. Так что и для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна выполнять определенные условия.

- Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе, - заявил Люнгман. - Независимость центрального банка - это не просто абстрактная теоретическая концепция, которую можно согнуть и свернуть в соответствии с любой реальности. Существуют четко установленные связи между независимостью центрального банка и экономическими результатами. Фонд поддерживает Украину в разработке хорошо сбалансированной системы обеспечения независимости и подотчетности НБУ. Мы также убеждены, что модель управления центральным банком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины.

Напомним, "топили" уже бывшего главу НБУ подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны, а также представители Офиса президента во главе с Владимиром Зеленским. При этом "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ, а, поставив свою подпись под меморандумом, президент гарантировал отсутствие вмешательства в работу регулятора. И тут же стал лично требовать у Смолия покинуть должность. Соратник Гонтаревой же своим уходом решил громко хлопнуть дверью и нанести удар как по власти, так и по Украине вообще.

Эпичным выглядит и то, что буквально за несколько дней до объявления об отставке социологи под заказ выкатили опросы о том, что "большинство украинцев хочет отказаться от работы с МВФ".

При этом в Офисе президента заявляют, что "не нужно доверять непроверенным слухам о систематическом политическом давлении", хотя об этом сказал сам же Смолий.