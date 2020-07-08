Давление и шантаж продолжаются: в НБУ заявили о политическом давлении с Банковой

В НБУ жалуются на политическое давление

Вечером во вторник, 7 июля, в команде обезглавленного Зеленским и его соратниками Национально банка Украины официально заявили о продолжении политического давления из Офиса президента.

На странице финансового регулятора в Facebook опубликовали требование о прекращении оказания давления "не на словах, а действиями".

Как заявили в НБУ, даже после увольнения Якова Смолия руководство ведомства столкнулось с усилением информационных атак, оскорблений, угроз и заказных митингов, а также с блокированием домов сотрудников неизвестными лицами.

"Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную Раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу, - отметили представители банка. - Мы готовы к конструктивному взаимодействию и коммуникации на условиях прозрачности, но против следственных комиссий, которые создаются по заказу и используются как простой инструмент для расправы с непокорными".

Кроме того, в Нацбанке назвали три "красные линии", при соблюдении которых команда и.о. главы регулятора Екатерины Рожковой сможет гарантировать эффективную работу. Финансисты требуют, чтобы им дали выстраивать монетарную политику непредвзято, а также принимать ключевые решения на основании тактики членов правления НБУ.

Кроме того, представители ведомства напомнили Зе команде о том, что "Украина должна оставаться преданной выполнению обязательств перед международными партнерами", то есть сохранить независимость Нацбанка.

Напомним, "топили" уже бывшего главу НБУ подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны, а также представители Офиса президента во главе с Владимиром Зеленским. При этом "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ, а, поставив свою подпись под меморандумом, президент гарантировал отсутствие вмешательства в работу регулятора. И тут же стал лично требовать у Смолия покинуть должность. Соратник Гонтаревой же своим уходом решил громко хлопнуть дверью и нанести удар как по власти, так и по Украине вообще.

Эпичным выглядит и то, что буквально за несколько дней до объявления об отставке социологи под заказ выкатили опросы о том, что "большинство украинцев хочет отказаться от работы с МВФ".

При этом в Офисе президента заявляют, что "не нужно доверять непроверенным слухам о систематическом политическом давлении", хотя об этом сказал сам же Смолий.