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В МВФ щелнули Зе команду по носу

Вчера, 21:40
В МВФ дискутируют о необходимости приезда миссии - фото 1
В МВФ дискутируют о необходимости приезда миссии

После оптимистических заявлений министра финансов Сергея Марченко о том, что к концу года Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда, чиновники крупнейшего кредитора страны немного осадили члена Кабмина и всю Зе команду в целом.

В четверг, 10 сентяря, представитель МВФ Джерри Райс ни слова не сказал не то что о возможной дате выделения транша по программе stand-by, но и о визите миссии фонда в Украину.

В минфине надеются получить кредит МВФ к концу года

Более того, чиновник намекнул на то, что для получения части кредита на Банковой, в Верховной Раде и в Кабмине должны пошевелиться и начать выполнять взятые на себя обязательства.

- Поддержка независимости, целостности НАБУ, САП, ВАКС - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту. Это предварительное условие текущей программы поддержки МВФ, - подчеркнул Райс. - Дискуссии о судьбе действующей программы stand-by продолжаются. Я не могу предоставить дать миссии по первому ее пересмотру.

Таким образом, представитель МВФ дал понять Зе команде в целом и Марченко в частности, что давление на директора НАБУ и попытки "Слуг народа" получить возможность вмешательства в дела антикоррупционного ведомства с помощью Ирины Венедиктовой, откровенное изгнание из САП Назара Холодницкого, а также засилие коррупционных схем подрывают возможность получения Украиной кредита.

В то же время для нашей экономики миллиард долларов - огромнейшая сумма. Особенно если учитывать заложенный властями дефицит бюджета в рекордные 298 миллиардов гривен. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.

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