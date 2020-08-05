В МВФ потребовали участия международных экспертов в отборе украинских судей

МВФ хочет гарантий честного отбора судей

Крупнейшие кредиторы и инвесторы Украины потеряли даже те крохи доверия к судебной системе нашей страны, которые у них оставались год назад. Теперь же чиновники Международного валютного фонда требуют привлечения сторонних и реально независимых экспертов для подбора судей.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в ходе международного судебно-правового форума.

По словам представителя "Слуги народа", в МВФ аргументируют необходимость участия внешних экспертов предоставлением гарантий инвесторам.

- Вопрос взаимодействия МВФ - это не только вопрос денег фонда, но и вопрос доверия инвесторов. Если вы читали, что написано в меморандуме МВФ - там очень радикальные вещи. Это создание совета международных экспертов над Высшим советом правосудия... Если мы скажем, что мы будем это делать сами, то мы можем услышать: давайте и с Российской Федерацией разбирайтесь тоже сами, - отметил Костин.

Главным вопросом, по словам парламентария, в данный момент остается создание Квалификационной комиссии судей Украины, а участие международных экспертов никак на суверенитете нашей страны не скажется.

Впрочем, согласия по поводу допуска независимых людей, как говорит "слуга народа", нет. И это вполне понятно, поскольку политики традиционно старались протащить во всевозможные комиссии подконтрольных себе людей, чтобы назначить нужных для себя служителей Фемиды.

Как утверждает обладатель мандата, диалог по судебной реформе должен быть продолжен на уровне совета при президенте Зеленском.