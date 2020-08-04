Суд отпустил из СИЗО пытавшегося сбежать из страны совладельца "Токио Стар"

Сергею Дурачу смягчили меру пресечения

Во вторник, 4 августа, служители Фемиды проявили жалость к совладельцу печально известного одесского отеля "Токио Стар", Сергею Дурачу.

Смягчили меру пресечения для бизнесмена, которому инкриминируют грубое нарушение правил пожарной безопасности из-за чего погибли девять человек.

Почему служители Фемиды отпустили Дурача из-под стражи и разрешили ему находиться под круглосуточным домашним арестом с учетом попытки злоумышленника сбежать из страны, неизвестно.

По данным следствия, Дурач скрывался от следствия с конца августа прошлого года и даже был объявлен в розыск.

Тем не менее, согласно постановлению суда, совладельца именуемого отелем заведения, которое вообще не должно было принимать постояльцев, обязали носить электронный браслет. Само собой, средства слежения для него традиционно не хватит, поскольку в стране в принципе очень ограниченное количество браслетов. К тому же большая часть из них банально находится в неработоспособном состоянии.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа 2019-го, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.