В МВФ опять пригрозили Зе команде отказом от кредитования

Зеленскому напомнили, что денег в случае срыва договоренностей не дадут

Поскольку "Слуги народа" собираются захватить контроль над еще кое-как сопротивляющимся антикоррупционным бюро, что противоречит договоренностям с крупнейшим кредитором Украины, в МВФ в очередной раз намекнули Зе команде о том, что сотрудничество с Фондом может прекратиться.

Соответствующее письмо из МВФ пришло в Офис президента Украины на имя замглавы ведомства Юлии Кузнецовой, которая курирует вопросы экономики и финансов. Также копию документа прислали Андрею Смирнову, отвечающему за правоохранительные органы и суды.

В Международном фонде отреагировали на поддержку "Слугами народа" идиотской инициативы Алексея Гончаренко и намерениях принять внесенный им законопроект для увольнения Артема Сытника. Все формулировки поданного в парламент проекта свидетельствуют именно о том, что инициатива направлена именно на расправу над нынешним директором НАБУ, а не для улучшения антикоррупционных норм. Так, в документе указано, что Верховная Рада получает полномочия увольнять главу ведомства в том случае, если его вносят в перечень коррупционеров. Если бы те же нормы были прописаны для директора ГБР или председателя СБУ и других представителей силовых ведомств, норму еще можно было бы пояснить международным партнерам. Но поскольку Зе команда действует совершенно в открытую и в ближайшее время снова нарушит договоренности с МВФ, в Фонде решили попинать нашу власть и напомнить ей о нужде в деньгах.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

- Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и требовать корректировки любой новой программы, - отметил чиновник.

Примечательно, что в МВФ написали обращение не к Верховной Раде, а именно в Офис президента, хотя на Банковой законопроект не инициировали. Тем не менее, именно Зеленского просят повлиять на процесс и "донести озабоченность спикеру парламента".

Напомним, в мае 2019-го ГБР открыло уголовное производство на Артема Сытника из-за получения неправомерной выгоды в виде отдыха под Ровно.

В сентябре Сарненский суд Ровненской области признал главу НАБУ виновным в упомянутом правонарушении. В ответ главследователь подал апелляцию, однако оправдаться ему так и не удалось: в декабре 2019 г. апелляционный суд оставил приговор в силе.

В феврале этого года народные депутаты ВРУ подписали протокол об отставке главы НАБУ. Позже на сайте Рады бал размещен законопроект об увольнении Артема Сытника. И хотя глава бюро за несколько лет не показал совершенно никакого результата работы, попытки его уволить ради замещения на подконтрольную личность типа Венедиктовой еще жестче ухудшат коррупционную составляющую в стране.