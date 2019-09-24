Все деньги вывезли: Князев подал в отставку (ВИДЕО)

Князев объявил об отставке

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев , старательно подготовившись к своему увольнению, объявил о том, что написал заявление об отставке. Сделал он это на брифинге во вторник, 24 сентября.

Выступая перед журналистами, генерал полиции весьма долго перечислял достижения в реформировании полиции.

Упомянул Князев даже мифические снижения уровня преступности, рост доверия к правоохранителям и раскрываемости преступлений, хотя статистика гласит совершенно об обратном по всем вышеперечисленным пунктам.

Князев разглагольствовал, вспоминая свое назначение на должность и рассказывал о "грязных историях в прессе", намекая на то, что на днях стал "жертвой информационной атаки".

- Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление об освобождении меня от должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею, - заявил подручный Авакова.

Напомним, 21 сентября на пункте пропуска Рава-Русская между Украиной и Польшей пограничники задержали "Мерседес" с бывшей женой главы полиции Викторией Князевой. Женщина вывозила без малого 650 тысяч незадекларированных евро.

По некоторым данным, полицейский написал заявление об отставке незадолго до инцидента, а с помощью бывшей супруги просто вывозил наличность из страны.