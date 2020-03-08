В МОЗ научились отменять заражение коронавирусом: из 20 проб ни одна не подтвердилась

В МОЗ коронавирус не обнаруживают

Как отечественные медики проводят тесты на COVID-19, неизвестно, но, судя по всему, реальные результаты анализов или не указывают для недопущения паники, или же в лабораториях просто не могут диагностировать вирус.

Версия о том, что контактировавшие с зараженными люди, у которых проявились симптомы заболевания, на самом деле больны ОРВИ, выглядит совершенно невероятной.

Правда, в минздраве на ней почему-то настаивают.

"Во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс-лаборатории центра общественного здоровья, не выявили инфекции, - подчеркнули в МОЗ. - По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19".

Известно, что из 20 проб 14 были взяты у людей, которые контактировали с зараженными, и у шести, которые и контактировали, и жалуются на симптомы заболевания.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.