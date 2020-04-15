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В Москве отменят парад 9 мая – РосСМИ

Вчера, 22:43
В Москве отменят парад 9 мая – РосСМИ - фото 1
В Москве отменят парад 9 мая – РосСМИ

Российские власти отменят военный парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РБК.

По данным источников издания, об отмене парада российские власти объявят до конца этой недели. Предполагается, что с соответствующим обращением выступит лично президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что некоторые официальные источники и раньше заявляли о переносе парада, однако такой вариант рассматривался как наиболее радикальный. В качестве нейтральной меры предлагалось провести марш войск без участия зрителей.

Почему это важно?

9 Мая – стержневое/скрепное событие в жизни россиян и лишний повод для демонстрации вооружений армии РФ. Отмена подобного события, а тем более в 75-ю годовщину победы СССР, может сильно ударить по пропагандистскому образу Владимира Путина, как отца нации (мол, "наши предки немца победили, а президент вирус не одолел" – прим. ред.).

В связи с этим возникает вопрос: Неужели парад и вправду перенесут?

Напомним, Путин в Израиле пожаловался на русофобию.

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