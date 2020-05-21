В Минфине заговорили о новом пересмотре бюджета-2020

Марченко не исключает, что дефицит бюджета может стать еще большим

Спустя чуть больше чем месяц после того как правительство решило переписать опустевший из-за некомпетентности руководства страны бюджет в пользу силовиков и медиков, руководство министерства финансов заявило о еще одной возможности внесения изменений в документ.

Правда, на этот раз глава минфина Сергей Марченко хочет пересчитать цифры доходов и расходов страны в лучшую сторону, но не исключает и ухудшения.

По его словам, при позитивном для страны сценарии - получении кредитов и выхода из экономической ямы - нужно будет увеличивать доходную часть.

Согласно информации, опубликованной на правительственном портале, бюджет на этот год могут пересмотреть в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

"Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как определенный позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований, - заявил Марченко. - Сегодня Украина, как и другие страны мира, выходит из ситуации с пандемией коронавируса и карантинных ограничений. Может быть вторая волна, третья. Правительство идет на адаптивный карантин, когда можно будет локально его останавливать. Грубо говоря, я бы не делал прогнозы, что вот уже все будет хорошо. Но о плохом думать точно не нужно".

Напомним,при пересмотре бюджета власти допустили рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.