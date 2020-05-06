Урезали на 40-50%: врачи киевской горбольницы жалуются на понижение зарплат (ВИДЕО)

Врачи стали получать намного меньше

Вместо обещанных правительством и лично Зеленским доплат работники медицинской сферы столкнулись с обратным - значительным уменьшением заработной платы. А с учетом фактически отмененной рыгами из МОЗ и их последователями реформы, ситуация и вовсе может усугубиться.

В среду, 6 мая, у здания Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи собрались врачи и медсестры, которые высказали свое возмущение снижением зарплат во время пандемии коронавируса и, соответственно, повышения на них нагрузки.

- Наша зарплата снизилась примерно на 40-50%. Мы хотим спросить у тех, кто это регулирует: что нам делать дальше? Как работать, как кормить семьи? - подчеркнул один из протестующих. - Мы вышли для того, чтобы сказать, что мы бы хотели изменений, но изменений в лучшую сторону, а не смотреть, как система с каждым годом все ухудшается.

Согласно открытым данным, с апреля, после старта фейкового и урезанного второго этапа медреформы больница скорой помощи Киева получила только 80% от прошлогодних выплат за аналогичный период. Получается, что при Супрун даже без запланированной ею реформы медучреждению перечисляли больше средств, чем сейчас, когда Емцы и Степановы плотно перепилили механизм выделения бюджетных миллионов.

Помогали БСП в 2019-м и за счет бюджета столицы. В этом же году медики не дождались помощи ни у терпящего убытки Киева, ни от правительства.

Напомним, через месяц с момента пафосных заявлений Зе команды о доплатах для работающих с зараженными коронавирусом врачей в размере 200-300% оклада, почти все медики получили доплаты в размере чуть больше 100 гривен. А поначалу большинству из них и вовсе не выдавали ни копейки, поскольку хитрые члены правительства спустили свой указ вниз, обязав оплачивать по их хотению деньги из средств местных бюджетов. Только последние были опустошены после "реформы децентрализации" от Зеленского, которая фактически свела всю децентрализацию на нет.