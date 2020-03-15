Коломойский поднимает миллионы на карантине и призывах Зеленского возвращаться

МАУ завысила цены на последние авиаперелеты перед карантином

Авиакомпания МАУ в разы повысила цены на билеты на последние рейсы перед закрытием границ из-за пандемии китайского коронавируса. Чтобы граждане Украины могли вернуться на родину из охваченных болезнью стран, им придется заплатить огромные деньги.

Согласно данным, опубликованным на сайте МАУ, за день до закрытия границ стоимость билетов была значительно повышена, но жлобство с билетами на сегодня меркнет перед воскресным ценником.

Так, вчера улететь из Лондона эконом-классом от компании жадного олигарха Коломойского можно было всего за 9,7 тысяч гривен, что почти в полтора раза больше стандартной цены за тикет. А уже сегодня перелет из столицы Великобритании станет возможен за ее большую сумму - 24,2 тысяч.

Кроме того, цена возвращения в Украину для тех, кто отправляется из Тель-Авива, и вовсе превышает 28 тысяч гривен.

Воскресный же рейс из Парижа функционеры МАУ и вовсе оценили в 21-35 тысяч.

Кроме того, для более эффективного обогащения в авиакомпании решили ввести целый ряд дополнительных рейсов.

При этом свободных мест в лайнерах не предвидится - после объявления президента о закрытии границ из-за пандемии коронавируса, сотни тысяч украинцев ринулись на родину, желая воспользоваться последним шансом и прорваться без обязательного нахождения в обсервации. Стоит отметить, что все они могут являться потенциальными разносчиками штамма COVID-19, но кроме замеров температуры для тех, у кого не обнаружат симптомы болезни, никаких проверок и мер безопасности государство не предусматривает.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.