В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО
Украинские правоохранители задержали луцкого террориста Максима Кривоша.
Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Twitter.
"Все", -кратко написал министр, добавив, что все целы.
Что было ранее?
21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.
Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе.
По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").
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