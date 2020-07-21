В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО

Украинские правоохранители задержали луцкого террориста Максима Кривоша.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

"Все", -кратко написал министр, добавив, что все целы.

Что было ранее?

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").