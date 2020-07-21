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В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 22:03
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО - фото 1

Украинские правоохранители задержали луцкого террориста Максима Кривоша.

Зеленский пошел на уступки террориста – СМИ

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО - фото 203048

"Все", -кратко написал министр, добавив, что все целы.

Что было ранее?
21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.
Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе.
После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников.
По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").
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Новости Украина
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