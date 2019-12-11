В Крыму задержали украинца. В чем его обвиняют?

В Крыму задержали украинца. В чем его обвиняют?

На территории оккупированного Крыма задержали очередного гражданина Украины.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

По данным источника, мужчину обвиняют в пересечении границы «с поддельной миграционной картой».

"В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей", - заявили оккупанты.

Отметим, что за последние месяцы это далеко не первое задержание украинца в Крыму по надуманным мотивам.

3 октября ФСБ схватила украинца в Крыму, который якобы хотел попасть на территорию полуострова в обход пунктов пропуска". За неделю до этого, 26 сентября, на пункте пропуска "Джанкой" был похищен другой наш соотечественник, обвиненный в попытке пересечь Крым по чужому паспорту.