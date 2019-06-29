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В центре Донецка вывесили флаг Украины - яркое ВИДЕО

10:41
В центре Донецка вывесили флаг Украины - яркое ВИДЕО - фото 1
В центре Донецка вывесили флаг Украины - яркое ВИДЕО

В пятницу, 28 июня, в центре Донецка вывесили украинский флаг. И включили наш гимн.

"ДНР" очерняет Зеленского. Новым фейком – штаб ООС

По данным СМИ, стяг нашей страны появился на гостинице "Украина" ( как символично!) по ул. Артема.

Но как будто и этого было мало для истерики "ДНР"вцев, и без того яркую атмосферу дополнил украинский гимн. В общем, смотрите сами.

Отметим, что это уже далеко не первый подобный кошмар для боевиков. Так, 20 апреля, в Донецке неизвестные патриоты вывесили флаг Украины и красно-черный флаг УПА.

Причем неподалеку от местного "МГБ".

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".

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