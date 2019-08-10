В Москве подрались из-за флага Украины

В Москве подрались из-за флага Украины

В субботу, 10 августа, в Москве на митинге "за честные выборы в Мосгордуму" произошла потасовка. Причиной послужил украинский флаг.

В центре Донецка вывесили флаг Украины - яркое ВИДЕО

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Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на РосСМИ.

По данным источника, некоторые из участников акции пришли на митинг с украинскими флагами. Это не понравилось одному из мужчин. Тот принял их за провокаторов Пригожина ( Евгений Пригожин – рос. бизнесмен, связан с "фабрикой троллей") и сорвал один из флагов.

Началась потасовка, которая вскоре прекратилась под напором окружающих.

Отметим, что и без "внутренних" конфликтов акции в Москве являются малоприятным местом для прогулок. Традиционно они сопровождаются избиениями ОМОНА и массовыми задержаниями.

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