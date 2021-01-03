Оккупанты в Крыму израсходовали всю пресную воду и уповают на дожди, которых нет

Воды нет, но вы держитесь... / 24 канал

В Крыму бьют набат - захваченный украинский полуостров остался без пресной воды. Совсем.

Об ужасающих последствиях оккупации рассказали в материале русского издания "Новая газета".

О катастрофе говорят даже представители оккупантов. Так член экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николай Шадрин, глава так называемого "Крымского РАН", доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко заявил, что в настоящее время несчастные жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.

Эксперты отмечают, что власти на оккупированном полуострове не решают водную проблему, а вместо этого лишь "осваивают" выделенные из российского бюджета деньги.

По мнению специалистов, если в ближайшие три месяца на полуострове не пойдут дожди, Крым останется без пресной воды.

Шадрин отмечает, что для нормального обеспечения Крыма водой нужно, в первую очередь, экономно ее расходовать. Но на полуострове еще с советских времен около 60% воды "теряется" в водопроводах.

При этом опреснение морской воды он назвал "далекой перспективой", а выкачка воды из водохранилищ никак не поможет решить проблему в перспективе, а скорее ее усугубит.

Глава Крымского РАН Виктор Тарасенко признал, что прогнозы метеорологов на текущую зиму "не внушают оптимизма". Так, например, предполагалось что в декабре в Крыму выпадет 45 мм осадков, а по факту выпал лишь 21 миллиметр. На ближайшие три месяца прогнозируют 30-40 мм, в то время как для наполнения водохранилищ нужно не менее 100-150 мм в месяц.

О бурении и активном выкачивании воды из скважин профессор говорит так: "Есть риск, что скважины станут непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в так называемых "линзах", и если выбрать из "линзы" слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива".

Идею главаря РФ Владимира Путина про обеспечение Крыма водой за счет подземных источников, находящихся под Азовским морем ученые жестко раскритиковали. По словам Тарасенко, пока нет 100% уверенности, что пресные воды под Азовским морем имеются в достаточном количестве. Шадрин добавил, что реальных оценок запасов пресной воды под Азовским морем нет: "Это из той же серии, что "подадим воду из реки Кубань", а потом выясняется, что она почти высохла".

Отметим, что проблема отсутствия воды в Крыму далеко не умозрительная проблема, которая заняты научные умы в кабинетах НИИ, она вполне реальна и несет захваченным землям упадок и смерть. При этом, согласно Гаагской конвенции, оккупанты должны обеспечивать захваченное население на анексированных территориях элементарными условиями для жизни. Однако, судя по всему, забота о людях в эту многоходовочку не входит.