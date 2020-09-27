В Крыму пересохла очередная река, местные вопят от жажды

В Крыму пересохла очередная река, местные вопят от жажды

В оккупированном Крыму пересохла еще одна река.

Об этом сообщает Крым: Реалии.

По данным СМИ, речь идет о р. Танасу (правом притоке реки Биюк-Карасу - прим. ред.). До середины сентября небольшое количество воды в реке еще было, однако к третьей декаде сентября она исчезла.



Также в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает водные объекты, которые еще сохранились. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал местный житель.

Ранее Гидрометцентр аннексированного Крыма сообщал, что в августе на полуострове пересохли несколько рек, питающие местные водохранилища: Альма, Черная и Бельбек.

В связи с этим оккупационная администрация полуострова призвала крымчан готовиться к "худшему сценарию".