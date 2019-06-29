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В Крыму отжали главный храм ПЦУ. Что творится?

13:53
В Крыму отжали главный храм ПЦУ. Что творится? - фото 1
В Крыму отжали главный храм ПЦУ. Что творится?

В оккупированном Крыму отобрали главный храм ПЦУ - кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги.

Филарет попытался расколоть ПЦУ: что творится

По данным СМИ, здание передадут местному "министерству имущества". Кроме того на пострадавшую сторону возложена уплата судебного сбора в размере 12 тысяч рублей (около 5 тыс. грн – прим. ред).

Отметим, что в упомянутом строении размещается епархиальное управление ПЦУ. Что само собой не устраивало оккупационную власть. Формальным поводом для выселения священнослужителей послужило окончание срока договора с епархией УПЦ КП (после 2018 г. перешла к ПЦУ - прим. ред).

Не исключено, что позже собор передадут РПЦ.

Напомним, что ПЦУ сейчас переживает не самые лучшие времена. Намедни экс-глава УПЦ КП Филарет попытался расколоть Церковь. Как результат, ПЦУ наложила санкции на иерарха.

И это ему не очень понравилось.

"Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - заявили в "УПЦ КП".

 

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ПЦУ Крым УПЦ КП РПЦ Новости Украина
РБК Украина
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